Diese Schlagerstars stammen nicht aus Deutschland

© Schweigmann/United Archives via Getty Images



Mit der norwegischen Version von Gittes "Ich will 'nen Cowboy als Mann" feierte sie in ihrer Heimat den Durchbruch, mit "Beiß nicht gleich in jeden Apfel" wurde Wencke Myhre auch in Deutschland zum Schlager-Star. In den 70er- und 80er-Jahren avancierte sie mit eigenen TV-Shows zudem zu einem der populärsten weiblichen Showstars. Am 15. Februar feiert Wencke Myhre ihren 75. Geburtstag - alles Gute!