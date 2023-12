© Universal Pictures



Seine zweite Nominierung erhielt Christopher Walken für seine Rolle als Vater von Leonardo DiCaprios Hauptfigur in "Catch Me If You Can (2002), gewonnen hatte er den Preis als "bester Nebendarsteller" bereits für das Kriegsdrama "Die durch die Hölle gehen", in dem Walken (rechts) an der Seite von Robert De Niro (links) spielte.