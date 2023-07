© Michael Loccisano/Getty Images



Bazilian schrieb tatsächlich mehrere Hits für andere Künstler, darunter Robbie Williams ("Old Before I Die"), Ricky Martin ("Private Emotion") und die Scorpions ("The Best Is Yet To Come"), seinen größten Erfolg als Songwriter gelang ihm aber mit dem von Joan Osbourne interpretierten "One Of Us", das weltweit zum Radiohit wurde und unter anderem in Australien und Schweden die Charts toppte.