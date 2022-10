© Tim P. Whitby/Tim P. Whitby/Getty Images for BFI



Saoirse Ronan (neuer Film "See How They Run", im Kino) wurde schon drei Mal für den Oscar nominiert. 2008 für die Beste Nebendarstellerin in "Abbitte", 2016 (für "Brooklyn") und 2018 (für "Lady Bird") in der Kategorie Beste Hauptdarstellerin. Die Laudatoren dürften jedes Mal nervös gewesen sein, ob sie den Namen richtig artikulieren. Sie wird weder Schorschi Rohnann noch Soße Ronan ausgesprochen, sondern "Ssirscha Rohnan".