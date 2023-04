© Jason Kempin/Getty Images



Sie ist eine der profilitiertesten Nebendarstellerinnen in Hollywood: Für ihre Rollen in "Die Waffen der Frauen" (1988) und "In & Out" (1997) war Joan Cusack für den den Oscar nomininiert, zuletzt sah man die Schauspielerin an der Seite von Julia Roberts in der Amazon-Serie "Homecoming". Cusack, die am 11. Oktober 60 wird, hat noch einen vier Jahre jüngeren Bruder ...