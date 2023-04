© iStock / Motortion



Sie glauben, Sie sind selbst für diese kleinen Gesten zu schüchtern? Stellen Sie sich einfach vor, was der Flirt für positive Folgen haben kann. Und verschwenden Sie keinen Gedanken an die absurden Möglichkeiten, was alles Schreckliches geschehen könnte. Natürlich klappt das nicht immer sofort und erfordert ein gewisses Maß an Übung ...