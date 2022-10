© iStock / Pratchaya



Aber war da nicht noch was? Ausschweifende Feste sind auch in diesem Jahr noch schwierig. Noch erlauben die aktuellen Fallzahlen der Corona-Pandemie keinen bedenkenlosen Gruselspaß. Einer kleinen Feier mit Familie, befreundetem Haushalt oder Mitbewohnern sollte jedoch nichts im Wege stehen. Also dann: Auf die Plätze, fertig, gruseln!