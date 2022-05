© RTLZWEI / Banijay Productions Germany



"Schlange!", "Ghettobraut!", "Arrogantes Ar...!", "Halt's Maul!" Zur Halbzeit macht "Kampf der Realitystars" (RTLZWEI) seinem Titel aber so was von Ehre - die Zündschnüre werden kürzer, die Luft wird feuchter. Denn nicht nur bei Elena Miras (Foto) fließen - mehrfach - die Tränen. Am Ende gibt es bei der Rauswahl zwei faustdicke Überraschungen.