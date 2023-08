© iStock/azgek



Hat die Keks-Packung Risse bekommen oder ist der Lippenstift in der Tasche aufgegangen, ist die Sache klar. Alles muss raus und das Malheur wird beseitigt. Doch es gibt auch gute, weniger offensichtliche Gründe für eine Reinigungseinheit in der Handtasche: Wo die überall mit hinkommt, was da alles reinkommt, wie oft wir da reingreifen den ganzen Tag!