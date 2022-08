© iStock/Joyn/ProSieben/NadineRupp



In der Datingshow "Love is King" möchte Karima ihre große Liebe finden. "Sich einmal wie eine Prinzessin zu fühlen und in einem schönen Kleid, in einem tollen Schloss auf den Traummann zu treffen, das ist eine märchenhafte Vorstellung", schwärmt die Grundschullehrerin.