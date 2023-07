© ZDF/Erika Hauri



Seit 15 Jahren spielt sich Hans Sigl (53) in die Herzen der Zuschauer: Dass er den "Bergdoktor" Martin Gruber so authentisch verkörpert, mag daran liegen, dass er nicht ganz unvorbereitet in seine Rolle ging. Seinen Zivildienst absolvierte er als Krankenpfleger in einer Innsbrucker Klinik. Krankenhausabläufe und Krankheiten waren ihm also von Anfang an nicht ganz fremd.