Es war einer der größten TV-Skandale jener Zeit: 1991 wurde Hape Kerkeling von Filmemacher Rosa von Praunheim in "Explosiv - Der heiße Stuhl" (RTL) als homosexuell geoutet. In einem "Spiegel"-Interview erklärte Kerkeling damals: "Sensiblere Naturen als ich hätten sich jetzt wahrscheinlich mit dem Fön in die Badewanne gelegt. Was soll's. Morgen werden sie eine andere Sau durchs Dorf treiben."