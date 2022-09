© ZDF



Für Wolfgang Pauritsch (rechts) hingegen war es "die großartigste Heuernte", die er bis dahin gesehen hatte. Mit einem Nebensatz fügte er noch lächelnd hinzu: "In dem Format!" und bot als Erster 500 Euro. "Ich sehe Potenzial in dem Bild, es spricht an!" Doch mit dieser Meinung war er nicht allein. Und so wurde er von Christian Vechtel überboten.