© SWR / Jo Müller



Fernsehauftritte von Harald Schmidt sind selten. Zum zehnten Geburtstag von "Expedition in die Heimat" führt er nun durch eine Folge der SWR-Reisereportage. In der Sonderausgabe begibt er sich auf die Spuren seiner Herkunft. Der SWR zeigt "Expedition in die Heimat - Takeover Harald Schmidt" am Freitag, 12. August, 20.15 Uhr.