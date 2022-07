© Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images



2019 war Harrison Ford bei den Klimagipfeln in New York und Madrid (Bild) als Gastredner geladen. Dort appellierte er an die Welt, junge Klimaaktivisten wie Greta Thunberg zu unterstützen: "Das beste, was wir tun können, ist, zur Hölle noch mal, ihnen nicht im Weg zu stehen", so Ford.