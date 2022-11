© MFA+



"France", so heißt die beißende Mediensatire von Bruno Dumont (Regie und Drehbuch), die schon 2021 in Cannes lief und für die Goldene Palme nominiert war. In der Hauptrolle: Léa Seydoux, international vor allem als zweifaches "Bond-Girl" ("Spectre", "Keine Zeit zu sterben") bekannt.