© Sebastian Widmann/Getty Images



Ältere Fernsehzuschauer könnte Henning Baum, der 1972 in Essen zur Welt kam, an Raimund Harmstorf erinnern, der in den 70-ern durch "Der Seewolf" bekannt wurde. Schauspieler wie der 1998 verstorbene Harmstorf oder eben Henning Baum haben es in Deutschland durchaus nicht leicht, mit ihrem "Körper" als Charakterdarsteller ernst genommen zu werden.