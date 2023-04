© photography I nikita kulikov



Er gilt als Survival-Experte - auch wenn er sich selbst nicht so bezeichnet: YouTuber Fritz Meinecke (33) nimmt seine Fans seit 2014 mit auf extreme und teilweise auch lebensgefährliche Expeditionen. Er erlebte in sechs verschiedenen Destinationen Abenteuer, die in zwölf Folgen (discovery+) erzählt werden.