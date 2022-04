© iStock/barmalini



Für den Snack zwischendurch oder als Beilage sind panierte Eier eine pfiffige Idee. Hierzu werden hartgekochte, geschälte Eier in Mehl getunkt, danach in flüssigem Ei und im letzten Schritt in Paniermehl oder Semmelbrösel gewendet. In einer heißen Pfanne mit reichlich Brat-Öl, werden die panierten Eier goldbraun gebraten oder im Ofen knusprig gebacken.