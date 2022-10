© 2017 Getty Images/Andreas Rentz



Nena erhält nach ihrem Auftritt in Florian Silbereisens Samstagabendshow Rückendeckung vom Sender MDR. Sie selbst zieht ihr Fazit so: "Das ist wahrscheinlich die einzige Fernsehshow, die ich noch in diesem Leben mache, denn die macht Spaß."