Besonders im Winter sollten Sie auf zu häufiges Haarewaschen und Duschen verzichten. Dabei verwenden Sie am besten nur kaltes oder lauwarmes Wasser. So verhindern Sie ein Austrocknen der Haare. Auch Ihrer Haut wird es guttun, wenn Sie seltener mit Wasser in Kontakt kommt.