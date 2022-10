© Nicholas Hunt/Getty Images for Heidi Klum



In den letzten beiden Jahren ließ die Corona-Pandemie keine große Party zu, jetzt aber darf sich wieder gegruselt und gefeiert werden: Heidi Klum ließ bereits wissen, dass das Kostüm für ihre diesjährige Halloween-Party so klaustrophobisch sei, dass ständig ein Notarzt sie überwachen müsse. Mit welchem Verkleidungen das Topmodel in den letzten 20 Jahren für Furore sorgte, zeigt die Galerie ...