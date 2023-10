© Noam Galai/Getty Images for Heidi Klum



Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause ließ es Heidi Klum 2022 wieder krachen: Bereits vorab ließ sie wissen, dass das Kostüm für ihre alljährlich Halloween-Party so klaustrophobisch sei, dass ein Notarzt sie ständig überwachen müsse. Und als gigantischer Wurm (an der Angel von Ehemann Tom Kaulitz) setzte sie tatsächlich neue Maßstäbe. Mit welchem Verkleidungen das Topmodel in den letzten 20 Jahren für Furore sorgte, zeigt die Galerie ...