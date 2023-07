© RTL / Pep Bonet



Starke Typveränderung: So sah Sylvie, die Frau von Hauptfigur Matti Adler, noch in Staffel eins aus. Gespielt wurde die Rolle von Sandra Borgmann. Sie hat die Serie jedoch verlassen. Heike Makatsch übernahm dieselbe Figur - ohne dass dies in der Serie groß kommentiert würde. "Hast du etwas mit deinen Haaren gemacht", heißt es mal am Anfang ...