© Columbia TriStar



... nämlich von der Komikertruppe Monty Python. Die verfilmte 1979 jedoch nicht das Leben des Gottessohns, sondern "Das Leben des Brian". Graham Chapman spielte den Messias wider Willen, den Kirchenvertreter in aller Welt so gar nicht lustig fanden: In mehreren Ländern landete der Film auf dem Index, unter anderem auch in Norwegen. Woraufhin die schwedischen Nachbarn die heutige Kultkomödie mit dem Hinweis bewarben, der Film sei so lustig, dass er in Norwegen verboten wurde.