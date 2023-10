© ZDF



Sie waren schwarz, auf den ersten Blick eher unscheinbar und rochen alt. Und trotzdem waren alle schwer begeistert von dem, was in der heutigen Ausgabe von "Bares für Rares" aufgefahren wurde: Maren brachte ausgefallene Familienerbstücke mit - obendrein echte Unikate mit einmaliger Historie. Kein Wunder, dass die Händler in einen Bieterrausch fielen.