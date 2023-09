© Netflix



Die 17-jährige Sydney (Sophia Lillis) bekämpft mit Superkräften ihre Teenager-Ängste. Weil ihre Wutausbrüche in telekinetische Zerstörungsarien ausarten, mutiert sie in der Netflix-Serie "I Am Not Okay With This" mit düsterer Komik zu einer modernen "Carrie". Obendrein bringen die Macher der Serienempfehlung sensibles Gespür für die Nöte einer Heranwachsenden auf.