Für lange Zeit hielt Andrea Bergs "Best Of" (2001) mit 349 Wochen den Rekord für das am längsten in den Charts platzierte Album - bis Helene Fischers "Best Of" (2010) kam und die Marke auf 357 Wochen hochschraubte. Trost für Berg: In Österreich kommt niemand an sie ran, dort war die Hit-Zusammenstellung - sage und schreibe - 670 Wochen in den Charts.