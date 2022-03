© iStock / Wavebreakmedia



Sie haben Schnupfen? Also muss der Schleim schnellstmöglich aus dem Körper. Stimmt nicht ganz. Zwar gilt das Hochziehen als unhygienisch, doch tatsächlich wird auch auf diesem Wege die Nase gereinigt. Der Schleim gelangt so am Ende in den Magen und wird dort durch die Magensäure eliminiert. Übertriebenes Schnäuzen und Schniefen ist dagegen nicht zu empfehlen - dadurch kann sich im Kopf ein gefährlicher Druck aufbauen.