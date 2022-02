© RTL / Pep Bonet



Henning Baum als Matti Adler in der Miniserie "Der König von Palma" bei RTL+. Der 49-Jährige spielt einen "Goldgräber" des Jahres 1990 am Strand von El Arenal. Kurz nach der deutschen Wiedervereinigung will der von seinem Leben in Deutschland gelangweilte Familienvater als Ballermann-Wirt und Partymacher durchstarten.