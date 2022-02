Henning Baum, die stärkste Eiche im deutschen Fernsehen? In der Miniserie "Der König von Palma" spielt der 49-jährige Schauspieler einen Mann aus dem Ruhrgebiet, der kurz nach der deutschen Wende 1990 zum Party-Mogul an Mallorcas Ballermann aufsteigt.

Matthias "Matti" Adler (Henning Baum) fühlt sich von seinem bürgerlichen Leben als Autoverkäufer und Familienvater im Ruhrpott nicht ausgelastet. Er träumt von einem neuen aufregenden Leben auf Mallorca - was er in der Serie "Der König von Palma" dann auch bekommt.

Henning Baum (rechts) als Lukas und Solomon Gordon in der Rolle des Jim Knopf. "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" startete am 29. März 2018 im Kino - und hielt sich über Wochen auf den oberen Plätzen der Kinobesucher-Charts. 2020 folgte der Film "Jim Knopf und die Wilde 13".

Als "Quokka" schied Schauspieler Henning Baum in der Frühjahrsausgabe 2021 von "The Masked Singer" aus. Er schaffte es "nur" bis in Runde drei, was für viele damals eine Überraschung war.