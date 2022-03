© Arthur Grimm / United Archives / Getty Images



Am 28. März 1897, vor 125 Jahren also, wurde Sepp Herberger in Mannheim geboren. Nach einer ordentlichen Karriere als Spieler wurde er Trainer und übernahm 1936 nach einem internen Machtkampf gegen Otto Nerz die Nationalmannschaft. Größter Erfolg: der WM-Titel 1954 in Bern.