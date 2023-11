© Michael Putland/Getty Images



Take That in vollständiger Besetzung: So erinnern sich die Fans am liebsten an die legendäre Boygroup. Überhaupt nicht gerne erinnern sie sich dagegen an das Ende, das vielen Anhängern regelrecht das Herz brach. Doch auch vor und nach Take That, die sich 1996 (vorläufig) auflösten, gab es einige dramatische Bandtrennungen.