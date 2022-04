© ZDF



"Das ist ein eigenes Sammelgebiet. Und die können auch richtig böse teuer werden", fing Lichter selbst mit der Expertise an. Verkäufer Thomas hatte das Spielgerät als Zufallsfund auf einer Baustelle entdeckt. Danach musste der Flipper erst mal repariert werden, "denn er stand 20 Jahre in der Halle". Doch jetzt fehlte der Platz dafür in der Wohnung.