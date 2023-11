© RTL



An Tag 2 von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Düsseldorf wirkte die Zubereitung opulenter Lebensmittel fast deplatziert - so minimalistisch, weiß und clean war die Wohnung von Susanne (41). Umso mehr wirbelte Maras Videobotschaft alles durcheinander: "Aus privaten Gründen bin ich nicht mehr dabei."