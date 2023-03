© Ascot Elite Entertainment / 24 Bilder



Fühlte sich nicht wohl in seiner Haut: Für seine Rolle als Skinhead in "Skin" (2018) musste sich Jamie Bell immer wieder aufwendige Tattoos machen lassen. Als der Produktion zeitweise die Tinte ausging, musste er die Körperbemalung mehrere Tage tragen - auch in der Freizeit: "Niemand in der Crew wollte mehr mit mir essen", erklärte er in einem Interview.