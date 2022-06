© Kinowelt / Studiocanal



Was Meryl Streep nicht alles kann: In "Music of the Heart" spielt sie eine Violin-Lehrerin, die an einer Schule in East Harlem die Kinder in das Geheimnis des Geige-Spielens einweiht. Dass sie eigens für den Film das Instrument erlernte, war sicher auch ein Grund, warum sie erneut für den Oscar nominiert war.