© Getty Images



Eines der Häuser, in denen Tom Cruise aufwuchs, in diesem Fall eines in New Jersey - gar nicht übel auf den ersten Blick. Allerdings: Bevor Cruise mit seiner Mutter nach New Jersey zog, lebte die Familie in bescheidenen bis ärmlichen Verhältnissen. Aufgrund der vielen Umzüge besuchte der junge Tom mehr als 15 verschiedene Schulen in den USA und Kanada.