© ZDF



"Elke?", fragte Fabian Kahl. "Ja, ich bin da. Oder was wolltest du hören?", erwiderte diese. Sie wusste natürlich genau, was der Kollege meinte. Velten erklärte, echte Steine wären ihr lieber. "Aber so hast du was für den kleineren Geldbeutel", sagte Schmitz-Avila.