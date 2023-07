© ZDF



"Mir wäre am liebsten, dass die Objekte in die Eifel kommen zum Waldi", gestand Detlev der Kamera, bevor es in den Händlerraum ging. Dort wurde das Konglomerat mit Begeisterung aufgenommen. "Was ist das für ein Zirkus, das ist unfassbar", fand Jan Cizek (Bild).