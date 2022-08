© 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved HBO®



Er will auf den eisernen Thron! Durch seine Hauptrolle in "The Crown", wo er den jungen Prinz Philip spielte, ist Matt Smith der in Deutschland wohl bekannteste Star des "House of the Dragon"-Casts: Im "Game of Thrones"-Prequel spielt er Daemon Targaryen, der 200 Jahre vor der GoT-Handlung seinen älteren Bruder beerben möchte.