Alter Westernschinken neu aufgelegt: In der gleichnamigen Originalserie haucht Sky dem Italowestern-Klassiker "Django" neues Leben ein. Django (Matthias Schoenaerts) will seine Familie rächen, die vor Jahren ermordet wurde. In New Babylon findet er heraus, dass seine Tochter Sarah (Lisa Vicari) überlebt hat. Doch Erlösung ist nicht in Sicht: Sarah wirft ihrem Vater vor, das Massaker nicht verhindert zu haben.