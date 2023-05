© 2023 Getty Images/Tristan Fewings



In "Citadel" performt ein immenses Star-Aufgebot (von links): Stanley Tucci brilliert an der Seite seiner Kollegen Priyanka Chopra-Jonas, Richard Madden and Lesley Manville in der neuen Actionserie (seit Ende April bei Amazon Prime zu sehen). Nach Staffel eins soll eine weitere in Planung sein.