Dem konnte Thekla Carola Wied (78) in den letzten Jahren entgegenwirken. "Sein gutes Recht" war 2014 ein bewegendes Alzheimer-Drama. In "Was ich von dir weiß" (2017) spielte sie sehr überzeugend eine Frau, die sich nach Jahren einer unglücklichen Ehe neu verliebt. In ""Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben" (Bild, 10.10., 20.15 Uhr, ARD) schlüpft sie nun in die Rolle der Witwe des berühmtem Malers Max Liebermann.