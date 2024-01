© ZDF



Ist das realistisch? Mehr als das, glaubte Experte Kümmel: "Also, in diesem Set und in diesem Zustand würde ich sagen: zwischen 400 Euro mindestens bis 600 Euro dürfen Sie erwarten." Damit hätten Stefan und Renate nicht gerechnet: "Wir sind total zufrieden mit der Expertise und überrascht, was alles zutage gekommen ist."