Oscar-Preisträger Davis Guggenheim (rechts) während der Dreharbeiten zu "Still: A Michael J. Fox Movie". Der Filmemacher hat auch persönliche Beziehungen zu Fox, was jedoch nicht zur Sprache kommt. Er ist verheiratet mit 80er-Jahre-Star Elisabeth Shue ("Karate Kid"), die mit Michael J. Fox in zwei "Zurück in die Zukunft"-Filmen spielte.