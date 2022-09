© 2022 Getty Images/Tim P. Whitby



Obwohl Idris Elba auf den Kinoleinwänden für packende Action-Szenen sorgt, möchte er es an seinem 50. Geburtstag lieber ruhiger angehen lassen. Er möchte die Zeit nutzen, um in sich zu "gehen und dankbar dafür sein, an welchem Punkt ich mich gerade beruflich und privat befinde".