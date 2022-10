© iStock/Nataliia_Melnychuk



Es kann passieren, dass der Igel auch in der Obhut eines Menschen irgendwann das Fressen einstellt und sich in den Winterschlaf begibt. Dann kann er an einen geschützten, aber kühleren Ort umziehen, zum Beispiel auf den Balkon oder in die Garage. Versorgen Sie ihn bei Bedarf dort weiterhin mit Trockenfutter und Wasser.