© WDR



In insgesamt vier Folgen der sommerlichen Sonder-Reihe (ARD, KiKA) taucht Moderatorin Siham El-Maimouni ein in die Kultur Marokkos. Schließlich wurden dort ihre Eltern geborgen. Sie gewährt Einblicke in die Traditionen des Landes: So war es seit jeher Brauch, dass sich vor allem die Frauen der Amazigh um die Ernte und die Herstellung des kostbaren Arganöls kümmern.