Shania Twain, wie sie sich im Jahr 2023 präsentiert: Cool, selbstbewusst, sexy. Sechs weitere Jahre sind nach ihrem Comeback-Album "Now" vergangen, jetzt meldet sich die 57-Jährige mit einer weiteren neuen Country-Pop-Platte zurück - "Queen Of Me". Die starke Botschaft der Sängerin, die zuletzt auch mit einer eigenen Netflix-Doku ("Not Just A Girl") gewürdigt wurde: In ihrem Leben ist sie selbst die Königin!